Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan 'Silivri' sözlerine dair açıklama

Geçtiğimiz günlerde "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" sözlerinin ardından gözaltına alındıktan ve ardından 'sosyal medya paylaşımları' gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, kendisine atfedilen "Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Cihan Kolivar, avukat Tugay Bek ile görüşmesinde, "Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor" dediğine yönelik çıkan haberlerle ilgili söylediklerinin farklı noktalara çekilerek aktarıldığını ifade ederek, avukatı ve ailesi dışında kimseyle görüşmeyeceğini bildirdi.

Kolivar, "Benim ağzımdan çıkmış gibi cümleler basına servis edildi. Bir hasbihalin farklı noktalara çekilerek basına bu şekilde aktarılmış olmasını şaşkınlıkla karşılamaktayım" dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kolivar, şunları kaydetti:

10.11.2022 tarihinde benimle görüşmek isteyen bir avukatın bu talebini geri çevirmeyerek kendisi ile bir sohbet gerçekleştirdim. Halimi hatırımı sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aynı akşam basında hakkımda birtakım haberler çıktı. Benim ağzımdan çıkmış gibi cümleler basına servis edildi. Bir hasbihalin farklı noktalara çekilerek basına bu şekilde aktarılmış olmasını şaşkınlıkla karşılamaktayım.

Yaşanan bu durum nedeniyle avukatım Bilge Çiftçi ve ailem dışında görüşme yapmak isteyenlerin talebini kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bilindiği üzere söylediklerim nedeniyle buradayım.

Basına yansıdığı gibi söylemlerim olacak olsa dahi bunu avukatım Bilge Çiftçi veya oğlum Kerem Kolivar aracılığı ile yaparım. Sağlıcakla kalın…

(2) Aynı akşam basında hakkımda birtakım haberler çıktı. Benim ağzımdan çıkmış gibi cümleler basına servis edildi. Bir hasbihalin farklı noktalara çekilerek basına bu şekilde aktarılmış olmasını şaşkınlıkla karşılamaktayım. — cihan kolivar (@cihankolivar2) November 11, 2022

(4) Basına yansıdığı gibi söylemlerim olacak olsa dahi bunu avukatım Bilge ÇİFTÇİ veya oğlum Kerem KOLİVAR (@KeremQolivar ) aracılığı ile yaparım. Sağlıcakla kalın… — cihan kolivar (@cihankolivar2) November 11, 2022

Avukatı Tugay Bek, tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ile geçtiğimiz günlerde görüşmüştü. Bek, Kolivar'ın tutuklanmasına ilişkin "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor" dediğini aktarmıştı.