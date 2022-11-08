'Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir' demişti: Cihan Kolivar gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kolivar'ın sözlerinin "nefret söylemi" olduğunu belirtmiş, "Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadesini kullanmıştı.

Cihan Kolivar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.