Tahir Elçi davasında tüm talepler reddedildi

28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken öldürülen dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili davanın duruşması bugün görüldü. Sanık polisler Sinan Tabur, Mesut Sevgi ve Fuat Tan'ın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek”, firari sanık Uğur Yakışır'ın ise “olası kastla ölüme sebebiyet vermek” suçlamalarıyla yargılandığı duruşma öncesi adliye binası çevresinde ve duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre duruşma öncesi rutin hale gelen kimlik kontrolü bu duruşmada gerçekleştirilmedi. Saat 10.00'da başlaması gereken duruşma için kapılar saat 10.03'te açıldı. Duruşmayı Türkiye Barolar Birliği, 16 baro, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Hafıza Merkezi, MLSA, Brüksel Barosu, Lyon Barosu, Paris Barosu, Amsterdam Barosu ve Almanya Büyükelçiliği takip etti.

Mahkeme, TÜBİTAK’TAN beklenen raporun akıbetinin sorulmasına, sanıklar hakkındaki adli kontrolün devamına, keşif talebinin TÜBİTAK’TAN rapor geldikten sonra değerlendirilmesine, Mardin Kebapevi sahibi Cihan E.'nin abisinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyası ve otopsinin getirilmesiyle ilgili talebin reddine, teftiş heyeti ve istihbaratçılar ile ihbarcıların dinlenmesi talebinin reddine, olay yerinde bulunan polis memuru Vedat Gönen'in keşifle birlikte verilecek nihai kararla değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Duruşma hakkında verilen bilgilerin ardından "Soruşturma savcısının cezasızlıkla yaklaştığını görüyoruz. Hakikatin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" denildi.