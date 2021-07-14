Tahir Elçi davasında silinen kamera kayıtları incelenecek

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalarda tahribatına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi.

Elçi'nin ölümüne ilişkin firari Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek"ten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi, Uğur Yakışır'ın "2 polisi öldürmek", "ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi, "Elçi'yi olası kastla öldürmek"ten 20 yıl hapsi, "polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıl hapsi, "izinsiz silah bulundurmaktan" 5 yıl hapsi olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 45 yıl hapsi istendi.

TÜBİTAK’a müzekkere yazılacak

DHA'nın haberine göre duruşmada Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Semra Güzel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, baro başkanları, avukatlar hazır bulundu. Sanık polisler ise duruşmaya bulundukları ilden SEGBİS ile bağlandı.

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaası, Elçi'nin avukatlarının savunması, sanıkların beyanı ve tanıkların ifadeleri aldıktan sonra karar için ara verdi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, TÜBİTAK’a müzekkere yazılarak silinen kamera kayıtları üzerinde inceleme yapılmasına, katılan vekillerinin talep ettiği dijital kayıtların yurt dışında incelenmesine, olay anında görevli tüm polislerin isim listesinin istenmesine, görevli bazı polis memurlarının telefon kayıtlarının celbinin reddine, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince düzenlenen raporun celbine, keşif talebinin daha sonra değerlendirilmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 12 Ocak 2022'de görülecek.