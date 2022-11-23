Tahir Elçi davasında heyet salonu terk etti, duruşma 8 ay sonraya ertelendi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın bugün Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadasında mahkeme heyeti duruşmayı 5 Temmuz 2023'e erteledi.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Sanık polisler, savunmalarının sorulması üzerine önceki beyanlarını tekrarladı.

Duruşmada söz alan Türkan Elçi, "Kendimizi huzurlu ve hakkı teslim edilmiş bir vatandaş olarak hissedebilmemiz için, aleyhimize işleyen her durumda umudumuzu kaybetmeden hakkımız olan adaleti, karar anına dek bu salonda düşlemekten ve talep etmekten geri durmayacağız" dedi.

Reddi hakim talebi reddedildi

Elçi ailesinin avukatları da 15 Haziran'daki duruşmada dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar veren mahkeme heyetinin daha sonra ara celse ile bu kararından vazgeçtiğini belirterek, reddi hakim talebinde bulundu.

Bazı baro başkanları da davaya katılmayı talep etti.

Mahkeme heyeti, taleplerin reddine karar vererek duruşmayı 5 Temmuz 2023'e erteledi.

Mahkeme heyeti salonu terk etti

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duruşmanın 8 ay 12 gün sonrasına ertelenmesi sonrası avukatlar ve duruşmaya katılan baro başkanları adliye binası önünde açıklama yaptı.



Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, “Adalet arayışında mahkeme heyetinin tam bir tarafsızlık bağımsızlık içerisinde dosyaya bakmadığını, bun en büyük gerekçe olarak da bir önceki celsede alınmış bir ara kararın bizlere hiçbir şekilde danışılmadan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanık dinlenme konusundaki ara karardan vazgeçilmesi yönündeki isteğini bizlere tebliğ etmeksizin, aynı gün vermiş oldukları karara yönelik itirazda bulunduk. Bunun adil bir yargılanmada doğru bir yöntem olmadığını, savunma hakkının biz katranlar açısından kısıtlandığını ve ara kararları bu şekilde bir yargılanma sürecinin yürütülmesinin bizde yarattığı kendilerine yönelik şüpheyi dile getirdik ama mahkeme heyeti yaptığımız savunmaları gerekçe göstererek duruşma salonunu terk etti. Yaptığımız görüşmelerden sonra duruşma salonuna tekrar gelen mahkeme heyetine taleplerimizi yineledik ama maalesef duruşmaya başlarken dile getirdiğimiz soruşturma aşamasındaki etkisiz ve isteksiz sürecin kendileri tarafından da sürdürüldüğünü kurmuş oldukları ara kararlarla biz kere daha gördük. Buradan bir kere daha sesleniyoruz; ömrünü faili meçhul cinayetlere adamış Tahir Elçi dosyasını, faili meçhul bırakmayacağız" dedi.

'Bu dava sahipsiz değil'

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bozkurt da, “Mahkeme heyeti, yargılamaktan kaçınıldığını adeta gördük. Etkili olmayan bir soruşturma üzerine adeta yapılmamaya çalışılan bir yargılanma olduğunu ifade etti. Ben bunca yıllık meslek hayatımda görmediğim bir şey gördüm yargılama yapmamak için mahkeme heyeti küserek salonunu terk etti. Bunlara şahit oluyoruz ama bunlara şahit olmayan bir ülke için bütün barolar çalışmaya devam edeceğiz. Bu dava sahipsiz değildir!” diye konuştu.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ise, “Bugün en meşru haklardan bir olan Sayın Türkan Elçi’nin anlaşılma talebiydi. Sadece görmek değil aynı zamanda da anlamamız lazım. Tahir Elçi’nin başına gelenleri herkes gördü. Şimdi bir tek şey istiyor anlamak, ne olup bittiğini anlamak ve bunun hukuk dilindeki karşılığı da şudur ‘ADALET’. Yaşam hakkını, insan haklarını savunmak adına burada olmaya devam edeceğiz ve anlaşılma talebimizin yerine getirildiğini, adil bir yargılama yapıldığını görmek istiyoruz” diye belirtti.