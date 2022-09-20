Mahkeme karar verdi, savcılık itiraz etti: Tahir Elçi cinayetinde Davutoğlu dinlenmeyecek

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te Sur semtinde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmesiyle ilgili davanın 5. duruşmasında mahkeme, cinayetin gerçekleştiği tarihte başbakan olan şimdiki Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Davutoğlu'nun dava kapsamında tanık olarak dinlenmesi kararından vazgeçildi.

Söz konusu kararın Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde oy çokluğuyla alındığını belirten Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzeri Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi Tahir Elçi davasında duruşma tarihini beklemeden usule aykırı bir şekilde Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi kararından oy çokluğuyla vazgeçmiştir. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır."