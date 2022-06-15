Davutoğlu’nun avukatları Tahir Elçi davasıyla ilgili açıklama yaptı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te Sur semtindeki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmesiyle ilgili davanın bugün gerçekleşen 5. duruşmasında, mahkeme Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Davutoğlu, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü sırada başbakandı.

Yaşanan gelişme üzerine, Davutoğlu’nun avukatları Ayhan Sefer Üstün, Hasan Seymen ve Ali Aydın ortak açıklama yayınladı. Davutoğlu'nun avukatları yaptıkları açıklamada, "Avukatları olarak idari hiyerarşiye uygun olmayan mahkeme davetini yadırgadığımızda belirterek Sayın Davutoğlu'na mahkeme daveti ulaştığında, kendisinin bir vatandaş olarak gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisine katkı sağlamak amacıyla gereğini yapacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz” dedi.