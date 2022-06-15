Tahir Elçi cinayeti duruşması ertelendi, Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te Sur semtindeki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmesiyle ilgili davanın 5. duruşması bugün Diyarbakır'da görüldü.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) müzekkere yazılarak olayla ilgili görüntü kayıtları arasındaki kopukluğun nedeninin sorulmasına, ATK ve TÜBİTAK’a gönderilen önceki müzekkere sonuçlarının beklenilmesine, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenilmesine, tanık olarak dinlenilmesi istenilen polislerin dinlenilmeleri taleplerinin reddine, ihbar mektubu gönderen kişilerin dinlenilme taleplerinin reddine, sanıkların SEGBİS ile duruşmalara katılmalarına karar verdi.

Duruşma 23 Kasım’a ertelendi.

Eren: İleride sanık da olabilir

Duruşmada konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren cinayet sırasında Başbakanlık görevini yürüten Ahmet Davutoğlu'nun "Tahir Elçi cinayeti siyasi bir cinayettir" ve "Mahkeme çağırırsa ifade veririm" sözlerini hatırlattı. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Eren, "Biz durduk yere mi tanık olarak dinlenmesi talep ettik? Dönemin başbakanı tanıktır, belki ileride sanık da olabilir. 'Cinayete bir siyasi suikast' diyen birinin bilgisi ve görgüsü olmaması mümkün değildir. Belki cinayet mahallinde olanlardan bilgi almıştır. Bundan dolayı bilgisi olabilir. Ki güvenlik kurumlarının hepsi ona bağlıdır. Bundan dolayı dinlenmelidir. Yoksa vasat bir iddianame ile bu dava aydınlatılamaz. Bu cinayeti aydınlatacak ara kararlar kurun" ifadelerini kullandı.