'Tahir Elçi cinayeti araştırılsın' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

TBMM'de HEDEP Grubu tarafından, Tahir Elçi cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması önergesinin öne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi yönünde öneri sunuldu.

Önergenin öne alınmasına yönelik öneri üzerine söz alan HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, şunları söyledi:

“Tahir Elçi kirli ellerle katledildi. Aramızdan barış özlemiyle ayrıldı. AKP iktidarı tam sekiz yıl önce kameralar önünde işlenen bir katliamın faillerini hala açığa çıkaramadı. Gerçekten AKP iktidarı bu kadar beceriksiz mi? Hayır değil. O dönemin Başbakanı sayın Ahmet Davutoğlu’nun 12 Eylül 2021 tarihli Amed ziyaretinde söylediği bir söz var. 'Tahir Elçi siyasi bir cinayete kurban gitti' dedi. Bu siyasi bir itiraf değil mi? Evet tam da siyasi bir itiraf. Sevgili Tahir Elçi’yi kim öldürdü? İşte tam da bu sorunun cevabını bulmak için bugünkü önergemize evet demenizi bekliyoruz. Eğer gerçekten vicdan sahibiysek, eğer gerçekten gerçeklerin açığa çıkmasını istiyorsak eğer gerçekten kayıp polis kamerasına ait 12 saniyelik kamera kaydının bulunmasını istiyorsak bugün verdiğimiz önergeye evet diyelim.”

'Ülkeyi darbe koşullarına hazırlayan cinayetlerden biridir'

CHP Grubu adına Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, öneri üzerine şunları söyledi:

“Tahir Elçi cinayetinin sonuçlarını ve nedenlerini doğru değerlendirebilmek için 2015 yılını doğru değerlendirmeliyiz. 2015 yılında Ege Üniversitesi’nde Fırat Çakıroğlu cinayetiyle başlayan ve kasım ayında Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle sona eren bir süreç yaşandı. Bu 2015 yılı içerisinde barış hedef alındı ve Tahir Elçi’nin vefatından 7 ay sonra bu ülkede darbe gerçekleşti. Gar Katliamı yaşandı, Suruç’ta barış isteyen insanlarımız üzerine bomba atıldı. Barış sürecini sonlandırmak üzere Ceylanpınar’da polislerimiz katledili. Bütün siyasal cinayetleri sonuçlarıyla beraber düşünmek zorundasınız. Tahir Elçi cinayetini elbette sadece bir adam öldürme suçu olarak değerlendirmiyoruz. Ülkeyi darbe koşullarına hazırlayan cinayetlerden biridir.”

Önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.