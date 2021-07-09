Tahir Çetin AKP'ye böyle seslenmişti: Bu nasıl bir adaletsizlik? Yeter artık!

Maden emekçileriyle birlikte Ankara'ya gelen, Ankara girişinde polis engeliyle karşılaşan madencilerin yanı başındaydı Tahir Çetin.

İşçilerin haklarını alması için defalarca görüşmeler gerçekleştirdi. AKP'li Mustafa Elitaş'la görüştüklerinde aldıkları yanıt "Bana ne? Bana mı çalıştınız?" olmuştu.

O görüşmenin ardından işçilerin yanına gelen ve son durumu anlatan Çetin, “Çevik kuvvet, asker, jandarma hepsi karşımızda. Neden? Bu nasıl bir adaletsizlik? Yeter artık!” diyordu.

Çetin'in yaptığı o konuşma:

Dün bu duruma tepki için bu kez ne olursa olsun Meclis'e yürüme kararları vardı. Polis hukuksuz şekilde işçileri bir kez daha engellendi ve yürümelerine izin vermedi.

Dün akşam saatlerinde dönüş yoluna çıktılar, Soma'ya geri dönecekti emekçiler, mücadeleye de kaldıkları yerden devam edeceklerdi.

Dönüş yolundaki kazada hem Tahir Çetin hem de işçi önderi Ali Faik İlter yaşamını yitirdi.