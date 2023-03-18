Tahıl Koridorunda süre anlaşmazlığı: Ukrayna '120 gün' dedi, Rusya '60 gün' olarak düzeltti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili 19 Mart'ta bitecek anlaşmanın süresinin uzatıldığını açıkladı.

Arabulucu konumdaki Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric anlaşmanın kaç gün uzadığına ilişkin detay paylaşmazken, taraflardan gelen açıklamalar birbiriyle çelişti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, anlaşması süresinin 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Moskova'nın tahıl anlaşmasını yalnızca 60 gün uzatmayı kabul ettiğini söyledi.

Süre konusundaki tutumlarını birçok defa dile getirdiklerini kaydeden Zaharova, "Biz, hem Rusya Dışişleri Bakanlığı hem de Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcileri olarak defalarca, Rus tarafının anlaşmanın tüm taraflarına anlaşmayı 60 gün uzattığını ifade ettik. Bu durum tüm taraflara sözlü ve yazılı olarak bildirildi" dedi.