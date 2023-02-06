Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle otoyol gövdesinde hasar oluştu.
Hasar nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, trafik D-400 devlet yoluna yönlendiriliyor. (AA)
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.
Haber Merkezi
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle otoyol gövdesinde hasar oluştu.
Hasar nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, trafik D-400 devlet yoluna yönlendiriliyor. (AA)