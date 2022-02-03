Tacize uğradığını duyuran Ceylan Ertem'den yeni açıklama

Beş yıldır uğradığı tacizi sosyal medya üzerinden "Hem korkuyorum, hem öfkeliyim... Gerçekten kalbim hızla çarpıyor" diyerek duyuran Ceylan Ertem, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Merak eden herkese; avukatım bir kaç gündür gerekli olan her şeyi yapıyor. Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile; özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. (Biz yine de gerekli işlemleri yaptık)" diyen Ertem, "Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum. Destek olup, bu tacizin sonunda durması için sesini yükselten herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar yüksek bir sesin karşı tarafın geri çekilmesine sebep olacağını bilmiyordum ama yine de destek almak istemiştim. Ve gerçekten çok etkili oldu. Herkese minnettarım. Yalnız olmadığını bilmek güzel bir duygu. Eminim bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağım. Yaşarsam da binlerce şahidim var, bu bile güçlü bir duygu" ifadesini kullandı.