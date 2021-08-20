Tacize karşı çıktıkları için işten çıkarılan işçilere TKP'den destek

Türkiye Komünist Partisi Gebze İlçe Örgütü üyeleri direnişteki Alba Plastik emekçilerine destek ziyaretinde bulundu. Kadın işçilerin baskı ve tacize uğradığını, bunu yönetime bildirdiklerinde ise işten atıldıklarını belirten işçiler, Çayırova Taysad Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Alba Plastik önünde direnişlerini sürdürüyorlar.

Görüşlerini aldığımız işçilerden Semra Demirtaş "Ben iki yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Bize verimsiz olduğumuza dair gerekçe sundular. Aslında biz kadın işçilerin tacize uğradığını söylediğimiz ve buna karşı örgütlü hareket ettiğimiz için işten çıkarıldık. İşe geldiğimizde önümüz yönetim tarafından kesildi hatta arkadaşımız Ender’in boğazını sıktılar. İçerideki arkadaşlarımızla beraber ellerinden kurtardık."

'3 yıldır burada çalışıyorum şimdi mi verilen işi yapmadığım anlaşılmış!'

Kod 49 ile işten çıkarılan Tuğba Aladağ ‘"Üç yıldır Alba Plastik’te çalışıyorum. Arkadaşlarım işten çıkarıldıktan sonra itiraz ettim. Daha sonra beni 'sen üretime geri dön' diye yolladılar. Akşam eve gittiğimde ise telefon yoluyla idari izne çıkarıldığım söylendi. Sonrasında ise işten çıkarıldığımı söylediler. Üç yıldır burada çalışıyorum şimdi mi verilen işi yapmadığım anlaşılmış! Biz tacize ve baskılara karşı geldiğimiz için çıkarıldık."

Fabrika yönetimi tarafından saldırıya uğrayan Ender Konar ise "Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Örgütlü hareket ettiğimiz için bizden korktular. Bundan sonra da birlikte hareket edeceğiz" diye belirtti.

TKP üyeleri işçilerin mücadelelerinin destekçisi olduklarını ve sahipleneceklerini belirttiler. TKP üyeleri fabrikalarda olduğu gibi her yerde kadın cinayetlerinin, tacizlerin ve tecavüzlerin sorumlusunun işçi sınıfına saldıran sermaye sınıfı ve onların siyasi temsilcileri olduğunu dile getirdiler. İşçilerin direnişlerinin destekçisi olacaklarını belirten TKP'liler sermaye düzenine karşı örgütlü mücadelenin önemini vurguladılar.

Öte yandan haksız yere işten atılan ve direnişte olan Arfesan işçileri de Alba Plastik işçilerinin direnişine desteğe geldiler.