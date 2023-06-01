'Tacizci' iddiasıyla linç edilerek öldürülmüştü: Çocuğun ifadesiyle gerçek anlaşıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Melik Ahmet Mahallesi'nde geçen yıl 40 yaşındaki Ergün Arslan, mahalledeki gençler tarafından demir sopalarla, bıçak ve tekme yumruklarla dövülerek sokak sokak gezdirildikten sonra linç edilip öldürüldü.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, güvenlik kameralarından 5'i çocuk 6 kişi yakalandı. Linç şüphelileri polise verdikleri ifadelerinde "küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği için Ergün Arslan'ı dövdüklerini" iddia etti. Küçük kızın teşhisi şüphelilerin yalanını ortaya çıkardı. Kızın kimsenin tacizine uğramadığını, ona gösterilen kişiyi de hiç görmediğini söylemesi üzerine soruşturma genişletildi.

'İftira edildi'

Dosyaya yansıyan bilgilere göre olay günü de bir bankın üzerinde oturduğu sırada mahallede iki gencin yavru bir sokak kedisine işkence ettiklerini görünce dayanamayıp bu kişilere müdahale ettiği bildirildi. Tartışmanın büyümesiyle Ergün Arslan'a “tacizci” diyerek iftirada bulunmaları üzerine mahalledeki diğer gençlerin de kavgaya dahil olduğu bildirildi.

Bu arada sanıkların ve delillerin tespiti için de linç görüntülerini mahkeme heyeti izledi. İşkence görüntülere yansıdı. Tutuklu sanıklardan B.E'nin elindeki çelik boru bağlantı işlerinde kullanılan tesisat anahtarıyla Ergün Arslan'a birçok kez vurduğu tespit edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde sanıkların Ergün Arslan'ı döve döve Emniyet Ekipler Amirliği önüne kadar getirdikleri bildirildi. Görüntülerin incelenmesinde Ergün Arslan'ın linç edilerek öldürdükleri belirlendi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporunda, Arslan'ın işkenceye uğradığı ifade edildi.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanırken davanın ilk duruşması önceki gün 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan E.H.T tahliye edilirken, B.E ile S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.