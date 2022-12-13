Taciz suçundan ceza verilen askerin sınır dışına görevlendirildiği öne sürüldü

S.S. isimli kadına 22 Ekim’de sosyal medya hesabı üzerinden cinsel tacizde bulunduğu mahkeme kararıyla kesinleşen uzman çavuş Bilal Özyiğit’in görevine devam ettiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır 11’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 9 bin 200 lira avukat ücreti cezası yanı sıra “Ceza Muhakemesi Kanununun 231/8 inci maddesi hükmü uyarınca, sanığın, herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaksızın, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulması” kararıyla serbest bırakılan asker Bilal Özyiğit’in yurt dışında göreve gönderildiği ileri sürüldü.

Cezası avukat ücreti

S.S., kendisini taciz eden Bilal Özyiğit hakkında Diyarbakır Şehit Alişan Erol Polis Merkezine şikayette bulunduğunu, daha sonra da 3 kez görev yeri değiştirdiği söyledi.

Şikayeti üzerine Haziran ayında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özyiğit’e 9 bin 200 lirayla avukat ücreti cezasının verilmesini eleştiren S.S, Özyiğit’in halen görevde olduğu söyledi.

'Devletin ona arka çıktığını gösteriyor'

Karara tepki gösteren S.S, “Dava da üniformalı ya cezasızlık uygulanıyor açıkça müstehcen fotoğraf atmasına rağmen yalnızca adli para cezası verilerek serbest kaldı. Sadece avukatlık ücretine hükmedildi. 9 bin 200 TL sadece ceza ödeyecek. Ayrıca kendisine manevi tazminata da 30 bin TL. Görünen şu ki fail asker polis olunca cezasızlık kanunu uygulanıyor. Halen görevde olması devletin ona arka çıktığını gösteriyor” diye konuştu.

S.S, Özyiğit’in en son Hatay’a tayin edildiğini ve şimdi sınır dışı göreve gönderildiğini ileri sürdü.