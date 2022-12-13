Suriye-Türkiye hattında silah kaçaklığı: Emniyet müdürleri gözaltında

Suriye-Türkiye hattında gerçekleşen silah kaçakçılığı, şebekeye kurye olarak çalışan bir avukatın Diyarbakır'a geçerken üç Kalaşnikof tüfekle yakalanması ile ortaya çıktı.

Odatv'den Toygun Atilla'nın haberine göre, gözaltına alınarak sorgulanan avukat, silahların Suriye'den Tel Abyad'da dış görev bünyesinde çalışan polisler tarafından getirildiğini söyledi.

Yapılan operasyonlarda aralarında emniyet müdürleri U.E ve Ö.A'nın yanı sıra polislerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Suriye Tel Abyad'da görev yapan polislerin Suriye'den getirdikleri silahları Akçakale'den yurda soktukları ve Türkiye'de aracılar aracılığı ile sattıkları öne sürüldü.

Şanlıurfa polis kadrosundan seçilen polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından görevlendiriliyor.