Taciz suçlamasıyla tutuklandı, 'Merkez Bankası Başkanının danışmanıyım' dedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetici olan bir ismin yeğeninin, eski Merkez Bankası danışmanı Seyfi B.U. tarafından 3 yıl boyunca tacize maruz kaldığı, şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

tv100'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, ailesi 14 yaşındaki çocuklarını psikolojik bunalımdan kurtulması için 'yaşam koçu' Seyfi B.U.'ya gönderdi.

Yaşam koçu olarak tanınan şahsın tacizleri sonrası şu an 17 yaşında olan genç kız yaşadıklarını ailesine anlattı.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında talimatla polis operasyon düzenledi. Merkez Bankası’nın Ümraniye’deki ek binasında çalışan şüpheli ofisinde gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seyfi B.U.'nun ifadesinde ise “Merkez bankası başkanının danışmanıyım. Evli ve iki çocuk babasıyım” dediği öğrenildi.