AKP'li yönetici istifa edip İYİP'e katıldı: 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevmem'

AKP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve AKP İzmir İl İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Firdevs Diba Akkaya partisinden istifa ederek İYİP’e üye oldu.

"Sizler de biliyorsunuz ki ‘düşüncelerini hiç bir koşulda değiştirmeyenler ve yanlışlarını göremeyenler, duyamayanlar sadece ölülerimiz ve de delilerimizdir.’ Şahsım olarak bu değişim ve dönüşüm kararını alırken, her şeyden önce bir anne olduğum içindir" diyen Akkaya, "Vicdani bir farkındalıkla hareket etmek bana daha bir güven ve daha bir huzur verdi. Büyük şairimiz Mehmet Akif’in dediği şu anlamlı sözle cümlelerimi bitirmek isterim: Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevmem" ifadesini kullandı.