Taciz skandalında imamın cezası belli oldu

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan, 16 yaşındaki Y.S.’ye 6 yıl boyunca taciz ettiği iddiasıyla suçlanan ve ardından emekli edilen 51 yaşındaki H.K.’nın 3. duruşması görüldü.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın aktardığına göre, mahkeme, sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 30 yıl hapsine karar verdi.

Davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan mağdur Y.S'nin avukatı Ali Aslan Emre, "Bu haklı mücadelemizin bu şekilde nihayete ermesi gerek aileyi gerekse de mağdurları bir nebze rahatlatmıştır" ifadelerini kullandı.