Taciz nedeniyle memurluktan ihraç edildi, müdür olarak atandı

Öğretmen E.K. Kocaeli’de görev yaptığı sırada 'küçük yaştaki kız öğrencilere cinsel istismar' iddiasıyla Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve 8 ay tutuklu kaldı.

Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nca, “kız öğrencilere yönelik cinsel istismar” nedeniyle devlet memurluğundan ihraç edilen E.K. mahkeme kararıyla yeniden memuriyete döndüğü öğrenildi.

ANKA’dan Özge Zaim’in haberine göre, mahkeme kararıyla göreve geri dönen E.K. isimli öğretmen Han ilçesinde görev yaparken eski İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından 15 Eylül 2021 tarihinde Mihalgazi İlçe Halk Eğitim Müdürü olarak atandı.

Kadın öğretmen de şikâyetçi oldu

Mihalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü’nde görevli bir kadın öğretmenin Eskişehir Valiliği’ne yaptığı şikâyet üzerine, Mihalgazi Halk Eğitim Müdürü E.K. “saldırgan ve kadına karşı uygunsuz olan hareketlerde bulunduğu” iddiasıyla Şubat ayı sonunda Kaymakamlıkça açığa alındı.

MEB Yüksek Disiplin Kurulu’nda ihraç edilmişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu’nun 23 Mayıs 2018 tarihli kararı ile E.K. devlet memurluğundan çıkarıldı. Sendika temsilcisinin imzasının da bulunduğu memuriyetten çıkarma kararı oybirliğiyle alındı.

MEB kararında görevlendirilen müfettişlerin yaptığı inceleme sonuçlarına da yer verildi.

Buna göre E.K.; Dilovası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni ve Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu müdür yardımcısı iken 3 ayrı kız öğrenciye 2. sınıftan itibaren hediyeler vererek, korkutarak, odasına çağırarak cinsel istismarda bulundu.

Öte yandan eski kız öğrencisini kaçırmakla suçlanan ve “kız öğrencilere cinsel istismar” suçlamalarıyla karşı karşıya kalan M.K. isimli bir başka öğretmenin de yeni atama döneminde okul müdürü olarak atanması tepki çekmişti.

Öğretmen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da MEB tarafından görevden alınmıştı.