Kuran Kursu müdüründen istismar savunması: Çocuklar iftira atıyor

Erzurum’daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu‘nda 7 çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin açılan soruşturmanın detayları öğrenildi. Kuran Kursu Müdürü N.K, verdiği ifadede çocukların kendisine iftira attığını öne sürdü.

Gazeteci İsmail Saymaz, çocuklara yapılan cinsel istismar ve şiddet ile gündeme gelen Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu hakkında detayları bugünkü yazısına taşıdı. Saymaz’ın haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuran Kursu Müdürü N.K. ve Al Kazan Yatılı Erkek Kuran Kursu Müdürü H.P. ile temizlikçi U.G. hakkında işkence suçlamasından soruşturma açtı.

Soruşturmada üç kamu görevlisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ifadenin detayları da gün yüzüne çıktı. Saymaz şunları söyledi:

“Arapça öğrencisinin kaçak belletmen olarak yurt binasına kalmasına izin verip cinsel saldırıya yola açan ve çocukları “Haydar” yazılı sopayla, Kuran’la, Atatürk portresinin çerçevesiyle, rahleyle ve terlikle dövdüğü iddia edilen N.K., hafızlığın zor meslek olduğunu anlatan, eğitimden sıkılan öğrencilerin iftira attığını ileri sürdü.

'Çocukların bana iftira attıklarını düşünüyorum'

N.K., şöyle dedi:

“Böyle bir şey yapmadım. Orada çalışan altı arkadaşım var. Onlara beni sorun. Benim çalışma prensiplerimle ilgili ayrıntıyı anlatacaklardır. Bu çocukların bana iftira attıklarını düşünüyorum. Ben hassas şekilde işime vakıf olmaya çalışıyorum. Hafızlık çok zor bir meslektir. Öğrenilmesi çocukluktan başlıyor. Eğitimin şekli olarak zorluğu olduğu için sıkılmış olabilirler. Bu nedenle böyle şeyler söylemiş olabilirler. Kuran sayfalarının yırtılması ve Atatürk posterinin parçalanıp çöpe atılması iddiası da gerçek dışıdır.”

Yurtta temizlikçi olarak çalışan ve çocukları sopayla döverek aç bıraktığı ileri sürülen U.G. ise şunları söyledi:

“Çocuklara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Aç bırakma iddialarına ilişkin müftülük neyi ne zaman getirir ve dilerse ben onu o zaman yaparım. İddia gerçek dışıdır.”

İşkence iddiasını reddeden U.G., “En fazla sesli olarak ikaz ederdim” dedi.

Kursta eğitim vermediğini savunan U.G., “İki ay kadar pazar günleri nöbet tuttum” dedi.

H.P., kursun dışında inşaat bulunduğu için dışarıya çıkan çocukları topluca uyardığını ancak terlikle ellerine vurmadığını söyledi.”