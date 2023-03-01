Taciz davasında Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası

Klibinde oynadığı Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.

NTV'nin haberine göre, Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davayı karara bağlayan mahkeme, 'tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi.

‘Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.