Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özür diledi

45 binin üzerinde yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, yüz binlerce kişinin yaralandığı deprem bölgesine giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisine reklam videosu çektirmişti. Videoyu sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı video tepki çekmişti. Tepkilerin ardından Fahrettin Koca'dan özür paylaşımı geldi.

'Yayından kaldırdım'

Koca sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."

Videoda Fahrettin Koca'nın deprem bölgesindeki "çalışmaları" yer alıyordu.