Kızılay'ın ihaleyle kan sattığı belgelendi: Liste ortaya çıktı

Holdingleşen Kızılay’ın bağışları mali kaynak elde etmek için satışına kan bağışlarının da dahil olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesi kan satışı listesine ulaştı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre Kızılay’ın AHBAP’a çadır sattığı ortaya çıkınca “Kızılay kan mı satıyor?” tartışması gündeme geldi. Devlet hastanelerinin ihale açarak Kızılay’dan kan aldığı belgelendi.

5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ile kan satışı kesinlikle mümkün değil. Ancak devlet hastaneleri ihtiyaç duydukları kanlar için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale açarak Türkiye Kızılay Derneği’nden kan alıyor. “Mal alımı” kapsamında ihale kanunun 22-b maddesi yani doğrudan temin yöntemi ile Kızılay’dan kan ve kan ürünleri temin ediliyor.

Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, devlet hastanelerinin ihale açarak kan alıp almadığını yanıtladı. Kerman, “Bunun adının şu veya bu olması Kızılay’ın sorunu değil. Hastaneler birer işletme olarak, bunlar sonuçta birer işletmedir. Birincisi muhasebe yönetime sahipler. İkincisi kamu hastaneleri devlet adına yaptıkları işlerde devletin alım usullerinin içinde kalırlar. Kan için başka bir başlık açılıp İhale Kanunu maddesinde sayılanlardan bambaşka konuma getirilmesi mümkündür. Buna devletimiz karar verebilir. Kızılay da onlar ne derse onu yapar” dedi.

İşin türü: Mal alımı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Hastanemiz laboratuvarında kullanılmak üzere kan ve kan ürünleri alımı” başlığı ile 31 Ocak 2023’te doğrudan temin için ihaleye çıktı. İhale dosyasında sektör olarak “33141510-8: Kan Ürünleri” bilgisi yer aldı. Kayıtlarda Kızılay’ın hastaneye 110 bin 43 lira 73 kuruş bedelle kan ve kan ürünleri sattığı bilgisi ise 21 Şubat’ta yayımlandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği de aynı yöntemle kan ve kan ürünleri alımı için ihaleye çıktı. Doğrudan temin numarası “23DT160346” olan bu alımın bedeli ise 433 bin 570 lira 76 kuruş oldu. Kastamonu Devlet Hastanesi, bu ihalenin konusunu ise “31 Ocak 2022 tarihli Kızılay faturası” olarak açmıştı. Kayseri, Denizli, Ankara, Bilecik, Şırnak, Kastamonu ve İstanbul’da bulunan devlet hastaneleri de ihale ile Kızılay’dan kan aldı.

Kızılay'dan ihaleyle kan alan devlet hastaneleri