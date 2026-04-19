Tabip odası seçimleri: İstanbul’da ‘Demokratik Katılım’, İzmir’de ‘Çağdaş Hekim’ grupları kazandı

İstanbul Tabip Odası seçimlerinin kazananı Demokratik Katılım Grubu oldu. İzmir Tabip Odası seçimlerinde ise Çağdaş Hekim Grubu en yüksek oyu aldı.

İstanbul Tabip Odası 2026-2028 dönem yönetimi için seçimler Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Seçimi Talat Kırış'ın başkan adayı olduğu Demokratik Katılım Grubu kazandı. Kırış, 8 bin 625 hekimin oy kullandığı seçimde 8 bin 569 geçerli oydan 5 bin 99’unu aldı.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Merkez Delegasyon üyelerinin de belirlendiği seçimlere farklı başkan adayları olmak üzere aynı aday listeleriyle katıldı; başkan adayı her 2 grubun listesinde de yer aldı. Değişim Grubu'nun başkan adayı Nedim Uzun’un 2 listeden aldığı oyların toplamı 3 bin 352 olurken, Türk Hekimleri Birliği Grubu’nun adayı Salih Aydın listelerden toplamda 3 bin 426 oy aldı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ANKA’ya konuşan Talat Kırış, “Son dakikada karşımızdaki 2 grup birleşti. 2 ayrı liste çıktı ama aynı hekimlerden oluşuyordu. Garipsedik ama öyle istediler öyle oldu. Netice olarak da 2 grubun birleşmesine rağmen seçimi kazandık” dedi.

Kırış şöyle konuştu:

Çok çalıştık gerçekten. Bütün hastaneleri dolaştık. Poliklinikleri, ASM’leri hatta muayenehaneleri dolaştık. Sahadan geri bildirimler aldık. O geri bildirimleri de değerlendireceğiz, olumlusunu da eleştirileri de. Hedef olarak daha fazla hekimle yaklaşmayı koymuştum. Yarından itibaren o hedefe yönelik olarak çalışmaya başlayacağız. Ne kadar fazla hekim tabip odasında çalışırsa, komisyonlarda yer alırsa, sesimizi duyması gerekenler de o kadar itibar ederler söylediklerimize.”

İki grup arasında kısa süreli arbede yaşandı

Sandıklardan büyük bölümünün sonuçlarının belli olmasıyla seçimi önde götüren Demokratik Katılım Grubu seçim çadırlarının önünde sevinç gösterisinde bulundu. Bu sırada yan tarafta bulunan Değişim Grubu tekbir getirerek karşılık verdi.

Kutlama sırasında birkaç hekim “zıplamayan Tayyipçi” sloganı attı. Hekimler diğer hekimlerin uyarısıyla sloganı sonlandırırken Değişim Grubu’ndan bir kişi hekimlerin üzerine yürüdü. Gerilim kısa sürede arbedeye dönüştü. Bir süre sonra alana gelen polis ekipleri gruplar arasında duvar oluşturdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve önceki dönem Kızılay Başkanı Kerem Kınık seçimlerde oy kullanan isimler arasındaydı. Değişim Grubu’nun paylaşımını sosyal medya hesabından paylaşan Kınık, “Değişim Grubu’na bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum” paylaşımında bulunmuştu.

İzmir’de Çağdaş Hekim grubu kazandı

İzmir Tabip Odası Genel Kurulu da Pazar günü yapılan seçimle sona erdi.

Namık Kemal Lisesi’nde gerçekleştirilen, İzmir Hekim Dayanışması, Demokratik Katılımcı Hekimler ve İzmir Çağdaş Hekim gruplarının yarıştığı seçimde 2 bin 909 hekim oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Gül Ergör liderliğindeki İzmir Çağdaş Hekim Grubu, bin 245 hekimin oyunu aldı.

Seçim sonucuna göre yönetimde İzmir Çağdaş Hekim Grubu’ndan 4, İzmir Hekim Dayanışması’ndan 3 üye yer aldı. Çarşamba günü yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı belirlenecek. Bu toplantıda Gül Ergör’ün İzmir Tabip Odası başkanı olması bekleniyor.