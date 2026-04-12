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Ankara Tabip Odası’nda seçimi kaybeden grup ‘Türkeş’in askerleriyiz’ sloganı attı

Ankara Tabip Odası seçimlerinin kazananı Ankara Çağdaş Hekimler grubu oldu. Seçimi kaybeden Beyaz Önlük Dayanışması grubu “Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” şeklinde slogan attı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 12.04.2026 , 22:14

Ankara Tabip Odası’nın hafta sonu gerçekleştirdiği olağan seçimli genel kurulu bugün yapılan seçimle sona erdi.

Ankara Çağdaş Hekimler grubu listesi seçimi kazandı.

Seçimi kaybeden Beyaz Önlük Dayanışması grubu üyelerinin, sonuçların belli olmasının ardından “Biz, biz, biz Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” şeklinde slogan attıkları görüntülendi.

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