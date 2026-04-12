Ankara Tabip Odası’nda seçimi kaybeden grup ‘Türkeş’in askerleriyiz’ sloganı attı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 12.04.2026 , 22:14
Ankara Tabip Odası’nın hafta sonu gerçekleştirdiği olağan seçimli genel kurulu bugün yapılan seçimle sona erdi.
Ankara Çağdaş Hekimler grubu listesi seçimi kazandı.
Seçimi kaybeden Beyaz Önlük Dayanışması grubu üyelerinin, sonuçların belli olmasının ardından “Biz, biz, biz Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” şeklinde slogan attıkları görüntülendi.
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