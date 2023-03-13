SVB'nin iflasının ardından Avrupa Borsası'nda büyük düşüş

Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının ardından Avrupa menkul kıymetler borsasında büyük düşüş yaşandığı kaydedildi.

Londra merkezli FTSE 100 borsa endeksinin yüzde 1,8 oranında düşerek 7,608.75 puana gerilediği belirtildi.

Avrup bölgesinde ise Frankfurt DAX borsası, yüzde 2,4 oranla 15,052.34 puana; Paris CAC borsası 40 yüzde 2,2 oranla 7,062.20 puana geriledi.

Avrupalı STOXX bankası da, cuma günü yüzde 3,78; bugün ise yüzde 4,3 oranında düşüş yaşayarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana en büyük 2 günlük gerilemeyi yaşadı.

Endeksinde en büyük düşüş yaşayan bankalar, yüzde 7,5'le Alman Kommerzbank, yüzde 7,8 ile İsviçreli Credit Suisse oldu.

Diğer yandan, Asya'da günün ilk saatlerinde Japon Topix bankası endeksinde yüzde 4 düşüş yaşanırken, Singapur'un en büyük bankalarında da yüzde 1'in üzerinde endeks gerilemesi yaşandığı bildirildi.

SVB'nin İngiltere kanadına desteğini açıklayan İngiliz HSBC bankasının endeksinde de, açıklamanın ardından yüzde 2,6 oranında düşüş görüldü.

ABD hükümeti, SVB'nin iflasının ardından, bankacılık sisteminde güven tazelemek için acil tedbir hamlelerinde bulunmuş, ancak bu çabaların bankacılık sektörüne olumlu etkisi kısa sürmüştü

Reuters'ın verilerine göre, SVB'nin iflasıyla birlikte ABD bankaları borsada 100 milyar değer kaybederken, Avrupalı bankalar menkul kıymetler borsasında 50 milyar değerinde kayıp yaşadı.