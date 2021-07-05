Suyu içilen derelerden artık zehir akıyor!

Karaman’ın 1650 rakımlı Sarıveliler ilçesindeki kanalizasyon sorunu çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. İlçe merkezindeki kanalizasyon atıklarının arıtılmadan eski adı Fariske olan Göktepe Çayına bırakılmasına tepki gösteren Göktepe Çevresini Koruma ve Tanıtma Derneği Başkanı Halil Koçak, yıllardır Karaman Valiliği ve ilgili diğer kurumlara başvuru yapılmasına rağmen sorunun çözülmediğini dile getirdi.

Göktepe Çayına bırakılan kanalizasyon atıkları

‘Sarıveliler ilçesinin arıtma tesisi yok'

Sarıveliler’e bağlı Adiller ve Ortaköy’den dere yatağına bırakılan kanalizasyon atıklarını görüntüleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimlerine ilettiklerini ve sorunun çözülmesi talebinde bulunduklarını dile getiren Koçak, bölgedeki kirliliği, “görüntüleri çekerken kokudan bayılacaktım” sözleriyle özetleyerek şunları dile getirdi: “Sarıveliler ilçesinin arıtma tesisi yok. Biriken atıklar iki ayrı noktadan doğrudan çaya bırakılıyor. Zehirlenme korkusunda çaya girmiyoruz. Kokudan bayılacak durumdayız. Bizi 7 yıldır oyalıyorlar.”

Göktepe çayına atıkları bırakan borulardan biri

‘50 yıl önce içilen sular bugün kullanılamaz hale geldi'

Göksu Nehri’nin kollarından biri olan Fariske çayının sularının 50 yıl önce içilebilir durumda olduğunu ancak bugün kirlilik yüzünden kullanılamaz hale geldiğinin altını çizen Dernek Başkanı Koçak, Sarıveliler ilçesinin arıtma sorununun bir an önce çözülmesini istedi. Göktepe Çayının suları yöre halkı tarafından tarımsal sulamada da kullanılıyor. Ancak kanalizasyon sularının arıtılmadan dere yatağına bırakılması tarımsal üretimi ve halk sağlığını da ciddi oranda tehdit ediyor.

Göktepe Çayındaki bu görüntüler artık anılarda kaldı

Kanalizasyon sorunu kalkınma ajansının raporunda yer aldı

Öte yandan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından hazırlanan 2019 tarihli Sarıveliler ilçe raporunda da yöredeki kanalizasyon sorununun gündeme getiriliyor. MEVKA’nın Sarıveliler Raporunda, “İlçede neredeyse bütün köylerde kanalizasyon altyapısı ya bulunmamakta ya da kanalizasyonlarda büyük sorunlar yaşanmaktadır. Mesela Civler köyünde kanalizasyona bağlı sinekler olmakta ve hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Tüm köylere acil kanalizasyon sistemi yapılmalıdır” ifadelerine yer veriliyor.