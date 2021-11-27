Suya yapılan zam yüzde 600'e ulaştı, indirim teklifi kabul edilmedi

İYİP Kayseri Bünyan İlçe Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu'nda 2 yıl içinde su faturalarına yapılan zamları gündeme getirirken yüzde 600’lük zamma tepki gösterdi.

Özhan, Kayseri’de 45 eski beldeye yüzde 600, ilçelere de yüzde 100 su zammının uygulandığını belirtti.

Bünyan, “Allah aşkına soruyorum; bu beldelerimizin köy hükmünde kalan yerlerden ne artıları var? Bu beldelerde oturan vatandaşlarımızın hangi kazanç kapısı, hangi özelliği var ki diğer yerlerden ayrılarak buralara yüzde 600 zam getiriliyor? Diğer yerler D sınıfında kalıyor. Burada yapılması gereken açık ve net. Belde hükmünde olan yerlerin yeniden D sınıfı kategorisine geçirilerek köylerimizle birlikte aynı su ücretini ödenmesi sağlanmalı, bu da yaklaşık yüzde 50’lik bir indirime tekabül etmektedir” dedi.

Bünyan, belde ve köylerdeki insanların şaşkın olduğunun altını çizerek insanların zam duyurusunun yapılmamasına rağmen ellerindeki faturaların şişkin geldiğini söylediklerini ve hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşların zor durumda kaldıklarını söyledi.

“Bizim teklifimiz eski beldelerin tamamının D sınıfı kategorisine alınarak su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmasıdır” diyen Erhan Özhan’ın su faturalarındaki indirim teklifi, meclis çoğunluğunu oluşturan AKP ve MHP'li üyeler tarafından dikkate alınmadı. (ANKA)