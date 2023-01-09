Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi hareket ettirildi

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Glory" adlı yük gemisinin yüzdürülerek hareket ettirildiği açıklandı.

"Leth Agencies" kargo şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kantara şehri açıklarında bu sabah karaya oturan "Glory" yük gemisinin Süveyş Kanalı İdaresine ait römorklar tarafından yüzdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hareket ettirilen "Glory" gemisiyle birlikte güneye doğru 21 geminin daha geçişine devam ettiği ve Süveyş Kanalı üzerindeki seyrüsefer hareketinde "hafif gecikmeler" yaşanabileceği ifade edildi. (AA)