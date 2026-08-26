Süveyda'da Tel Aviv gölgesi: Dürzi liderin çıkışı ve İsrail bayraklı konvoya 'ayrılıkçı proje' uyarısı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde, Dürzi lider Şeyh Hikmet el-Hicri'nin İsrail'e verdiği açık destek ve kentte düzenlenen İsrail bayraklı yürüyüşler "ayrılıkçı proje" tartışmalarını alevlendirdi.

Geçtiğimiz yıl Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) yönetiminin saldırılarıyla şiddetlenen çatışmaların ardından fiilen ikiye bölünen bölgede gerilim yükseliyor.

'Dürzileri kucaklayan güçler İsrail ve ABD'

Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) yönetiminden bağımsız hareket eden Dürzi toplumunun lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, önceki gün dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Dürzilerin Batı dünyası ve İsrail ile "sağlıklı devletler inşa etmek için açık fikirli ve medeni bir düşünceyi" paylaştığını savunan Hicri, Dürzi toplumunu kucaklayan temel güçlerin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi.

Suriye ve İsrail'deki Dürzilerin kendilerini "tek bir aile" olarak gördüklerini söyleyen el-Hicri, İsrail'e yönelik de şu ifadeleri kullandı:

İsrail devleti tüm bileşenleriyle gerçekten bir kurumlar, bilim ve medeniyet devleti olduğunu kanıtlamıştır. İnsanı doğru şekilde inşa eden ve hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olduğu bir devlettir. Bölge ülkeleri, devlet inşasında bu insani modeli örnek almalıdır."

Süveyda'da İsrail bayraklı konvoy

Hicri’nin açıklamalarıyla eşzamanlı olarak Süveyda kentinde İsrail’e "destek ve şükran" yürüyüşü organize edildi.

Dürzi ve İsrail bayraklarıyla düzenlenen araç konvoyunda, Hicri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun fotoğrafları da taşındı.

'Ayrılıkçı proje yürütüyor'

Bu gelişmelerin ardından Süveyda Emniyet Müdürü Süleyman Abdulbaki de dün Suudi Arabistan merkezli Al Hadath'a açıklama yaptı.

el-Hicri'nin Suriye'de ayrılıkçı bir proje yürüttüğünü söyleyen Abdulbaki, "Hikmet el-Hicri'nin söylemi Süveyda'yı yansıtmıyor, aksine kanunsuzları yansıtıyor" diyerek, İsrail'in onu Suriye ile müzakere etmek için bir koz olarak kullandığını belirtti.

Öte yandan Abdulbaki, Süveyda içindeki silahlı gruplarla iletişim kurulduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Çatışmalar, geçtiğimiz yıl bir Dürzi kamyon şoförünün kaçırılmasının ardından intikam saldırısının başlaması ve ülkenin dört bir yanından aşiret savaşçılarının bölgedeki Bedevi topluluğuna destek olmak için Süveyda'ya akın etmesiyle patlak verdi.

Çatışma, Heyet Tahrir'uş Şam'ın (HTŞ) müdahalesiyle daha geniş bir boyut kazandı. HTŞ'ye bağlı güçlerin müdahalesi sonrasında çatışma, Şam ile Dürzi güçlerinin savaşına dönüştü.

HTŞ yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı'nın kente güvenlik güçleri sevk etmesiyle, Dürzi sivillerin öldürüldüğüne dair katliam görüntüleri de kamuoyuna yansımaya başladı.

İsrail ise Süveyda ve Suriye'nin başkenti Şam'a yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırıların gerekçesinin, azınlık grubunun bazı üyelerinin hükümet güçlerini kendilerine yönelik kötü muameleyle suçlamasının ardından Dürzi topluluğunu korumak olduğu iddia edildi.

HTŞ hükümeti, güvenlik güçlerini Süveyda'ya konuşlandırdıktan saatler sonra, Dürzilerle çatışan Bedevi savaşçıların vilayetten çıkarılmasını emretti ve bölgedeki çatışmalara son verildiğini duyurdu.

Suriye Sağlık Bakanlığı'na göre çatışmalarda en az 260 kişi öldü, 1700 kişi de yaralandı. Çatışmaya dahil olan silahlı gruplar ise ölü sayısının 900'ün üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu süreçte 87 binden fazla kişi de yerinden edildi.

Süveyda’da bu gelişmeler yaşanırken Şam ile Tel Aviv, ABD arabuluculuğunda bir araya geldi. Görüşmelerde, İsrail saldırılarının durdurulması ve bir güvenlik anlaşması imzalanması yönündeki müzakerelerin yeniden başlatılmasının ele alındığı kaydedildi.

Süveyda'ya yönelik belirsizlik güncelliğini korurken, vilayet de adeta ikiye bölündü. HTŞ batı ve kuzey kırsalında 36 kasabayı kontrol ederken, el-Hicri liderliğindeki Dürziler tarafından desteklenen "Ulusal Muhafızlar" ise vilayet yüzölçümünün yaklaşık yüzde 80'ini elinde tutuyor.

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