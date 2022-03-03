Suudi Veliaht Prensi: İsrail düşmanımız değil, potansiyel bir müttefik

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İsrail'i düşman olarak değil, ortak çıkarlarının bulunduğu potansiyel bir müttefik olarak gördüklerini söylerken, Suudi Arabistan ve İran'ın bir arada yaşamasının bir yolunu bulmaları gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan, İsrail ve İran

Bloomberg'in haberine göre Veliaht Prens bin Salman, İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunun çözüleceğini umduklarını söyledi. Salman, "İsrail'i bir düşman olarak değil, birlikte takip edebileceğimiz birçok çıkarda potansiyel bir müttefik olarak görüyoruz, ancak buna ulaşmadan önce bazı sorunların çözülmesi gerekiyor." dedi. Salman'ın açıklaması Suudi dış politikasının Filistin-İsrail sorunundaki resmi çizgisinin değişimi olarak ele alındı.

Muhammed bin Salman, İran'la ilgili olarak, iki ülkenin bir arada yaşamasının bir yolunu bulması gerektiğini söyledi. İranlı yetkililer ile görüştüklerini ifade eden Salman, İran'dan gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

The Atlantic'te bugün yayınlanan hacimli röportajda ise, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında da konuştu. Muhammed bin Salman'ın neredeyse 5 yıldır Suudi Arabistan'ın fiili (de facto) lideri olduğu belirtilen yazıda, 2018'te gerçekleşen Washington Post gazetesinin yazarı da olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Salman'ın ülke dışındaki gezilerinin azaldığı belirtildi.

Salman'ın daha önceden de "acımasız" eylemlerde bulunduğu belirtilen yazıda, ABD'de Salman'ın Suudi Arabistan'ın resmi kralı olmayacağı yönündeki fikirlere rağmen ülke içerisinde böyle bir tartışmanın olmadığı belirtiliyor.

The Atlantic'in genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg ile konuşan Muhammed bin Salman, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin kendisinin vermediğinin "açık" olduğunu ve bu konunun kendisini "incittiğini" ifade etti. Salman, röportaj sırasında Kaşıkçı olayında kendi haklarının ihlal edildiğini iddia ederek, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin XI. Maddesi, suçluluğu kanıtlanana kadar herhangi bir kişinin masum olduğunu belirtir" dedi.

Muhammed bin Salman, kendileri hakkında eleştirel makale yazarları öldürecek olsalar "Kaşıkçı listedeki ilk 1000 kişi arasında bile olmazdı." dedi.

Salman, röportaj sırasında ABD'nin kendisini neden suçladığını anlamadığını, ABD'nin yaptığı eylemler hakkında herhangi bir yorumun veyahut yaptırımın uygulanmadığını hatırlattı.

Salman ve Arabistan'ın "2030 Vizyonu"nun tanıtımı

Röportaj boyunca Salman, Suudi Arabistan'daki "reformlardan", ülkenin vizyonundan bahsetti.

The Atlantic'te yayınlanan Graeme Wood'un kaleme aldığı makale, çoğunlukla Muhammed bin Salman'ın imaj yenileme çalışmalarından birisi olarak dikkat çekti. Makalenin kalan kısmı, çoğunlukla Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu"nun bir tanıtımı şeklindeydi.