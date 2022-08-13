Suudi Arabistan'dan turistik ve ticari vizelere umre izni

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, turistik vize ve ticari vize alanların Suudi Arabistan'da kaldıkları süre boyunca umreye gidişe izin verileceğini duyurdu.

Bu uygulama 49 ülkenin vatandaşları için geçerli olacak. Bunlar arasında ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerinin de bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, aile ziyareti vizesi ve kişisel ziyaret için vize alanların, Suudi Arabistan'daki akraba ve arkadaşlarını ziyaret ederken 'umre' uygulaması üzerinden randevu alıp, birleşik ulusal vize platformuna başvurarak, umre yapabilecekleri ifade edildi.