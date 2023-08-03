Suudi Arabistan'dan petrolde üretim kesintisine devam kararı

Suudi Arabistan, Temmuz itibarıyla devreye aldığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine Eylül'de de devam etme kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülke Temmuz'da uygulamaya koyduğu ve Ağustos'ta uzatma kararı aldığı günlük 1 milyon varil kesintiyi Eylül ayını kapsayacak şekilde uzattı.

Söz konusu kararın Eylül'de Suudi Arabistan’ın toplam günlük üretimini 9 milyon varile düşüreceği belirtilirken, kesintinin Eylül'den sonra artırılarak devam ettirilebileceği kaydedildi.

Günlük 1 milyon varillik kesintinin, Suudi Arabistan'ın Nisan'da OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde aldığı günlük petrol üretimini Mayıs 2023'ten Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olduğu belirtildi.

Ayrıca, kesintinin, petrol piyasalarındaki istikrarı desteklemek amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha önce aldığı kesinti kararlarını desteklemek amacıyla alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, Temmuz'da gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını Ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzattığını bildirmişti.

OPEC+ grubu geçen yıl Ekim'de günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, Mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı

Rusya petrol arzını günlük 300 bin varil azaltacak

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini dile getirdi.

Novak, "Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak, eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak" ifadesini kullandı.

Rusya, Ağustos'ta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.