Suudi Arabistan'dan 'islami Youtube' talebi

Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformu Youtube'un ülkede erişime açık videolarda gösterdiği reklamların islami kurallara uygun olarak seçilmesi ve toplumsal kurallarla çelişmemesi gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Bilgi Teknolojileri Komisyonu, ülke kurallarına aykırı ve toplumsal değerlerle çelişen videoların tespit edildiğini açıkladı. Komisyon Youtube'tan söz konusu reklamları kaldırmasını talep ederek, aksi halde gerekli adımların atılacağını belirtti.