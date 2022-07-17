Biden Suudi Arabistan'ın 'Kaşıkçı cinayeti' açıklamalarını yalanladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu gezisi çerçevesinde ziyaret ettiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün Suudi yetkililerle bir araya gelmişti. Suudi Arabistan Devlet Bakanı Adil el-Jubeir, Suudi yetkililerle görüşen Biden'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'ı suçlamadığını iddia etti.

Jubeir yaptığı açıklamasında, Biden'ın Kaşıkçı davasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlayan ifadesinin olmadığını söyleyerek, ABD Başkanı'nın ABD'nin de hatalar yaptığını söylediğini belirtti.

Biden'dan yalanlama

Joe Biden, Suudi Devlet Bakanı el-Jubeir’in Kaşıkçı davasına ilişkin yaptığı açıklamalara itiraz ederek, Riyad yönetiminin basına aktardıklarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi yetkililerle insan haklarını ve siyasi reform konularını görüştüğünü belirterek, "Her zaman olduğu gibi, konunun benim ve ABD için hayati derecede önemli olduğunu her zaman açıkça belirttim. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, toplantının başında gündeme getirdim gibi, o zaman ne düşündüğümü açıkça ortaya koydum ve bunda nettim. Bir ABD Başkanı olarak çok açık bir şekilde, insan hakları konusunda sessiz kalmayacağımızı söyledim" açıklamasını yaptı.