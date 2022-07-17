Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Arap NATO'su diye bir şey yok

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

T24'ün aktardığı, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalında yayımlanan açıklamaya göre, Bin Ferhan, İsrail'le askeri ya da teknik iş birliği konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Ferhan, "Arap NATO'su diye bir şey yok, zirvede de böyle bir şey konuşulmadı. Körfez ülkeleriyle İsrail arasında İran karşıtı bir savunma ittifakı kurulması konusu gündeme gelmedi" dedi.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararıyla ilgili olarak ise "Bu, İsrail'le diplomatik ilişki kurulduğu ya da başka bir adım atıldığı anlamına gelmez" diye konuştu.

Irak'ın ev sahipliğinde 2021'den bu yana düzenlenen Suudi Arabistan-İran müzakerelerine de değinen Bin Ferhan, "Görüşmeler olumlu ama henüz istenen sonuç alınamadı. İlerleyen zamanlarda olumlu gelişmeler olacağını umut ediyoruz ve uzlaşı arayışımıza devam ediyoruz. Komşu İran'ın da bu ruha sahip olmasını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.