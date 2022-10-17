Suudi Arabistan'dan İran'a 'nükleer yükümlülük' çağrısı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Danışma Meclisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin bölgesel ve uluslararası konulara dair görüşlerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İran ilişkilerine değinen Selman bin Abdulaziz, "İran'ı nükleer yükümlülüklerini acilen yerine getirmeye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam bir iş birliğine, komşuları ve uluslararası toplum ile kendisi arasında güven inşa edici ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

Petrol üretiminin azaltılmasına yönelik son OPEC+ kararına değinen Selman, ülkesinin enerji stratejisi çerçevesinde uluslararası petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için çaba gösterdiğini ifade etti. Selman, Ukrayna-Rusya krizinin sonlanması ve askeri operasyonların durması yönünde gösterilen tüm uluslararası çabaları desteklediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Filistin

Selman, Orta Doğu ve Filistin konusuna ilişkin olarak şunları söyledi

"Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı için Filistin sorununa uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda adil, kapsamlı ve acil bir çözüm bulunmasının hızlandırılmasını ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını gerekli kılmaktadır. Suudi Arabistan Krallığı, iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm icraatları kınamakta ve derhal tamamen durdurulması çağrısı yapmaktadır."

Yemen savaşı

Kral Selman, Yemen'deki krizin sonlandırılması girişimi doğrultusunda Birleşmiş Milletler gözetiminde imzalanan ateşkesin kapsamlı siyasi çözümün yolunu açmasını ve ülkede kardeşler arasında sürdürülebilir barışın sağlanmasını umduklarını öne sürdü.

Yemen'de kalıcı ateşkes ve Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki siyasi sürecin başlamasına katkı sağlayacak her şeyi desteklediklerini iddia eden Selman bin Abdülaziz, savaşın sona ermesi için Husilerin eylemlerin durması gerektiğini söyledi.

Körfez'de ortak güvenlik savunma sistemi

Selman, Körfez ülkeleri ile ortak kalkınma çalışmalarını artırma arzusunda olduklarını belirterek, kalkınmış bir ekonomi birliği ve ortak güvenlik savunma sistemi inşasını tamamlamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Irak'a ilişkin Selman, "Suudi Arabistan, Irak'ın güvenliğini, istikrarını, gelişimini, toprak bütünlüğünü, Arap kimliğini ve sosyal dokusunu, ikili ve toplu iş birliği yönlerini geliştirmeyi, ülkenin terörist gruplar ve silahlı milislere karşı mücadelede desteklediğini vurguluyor" diye konuştu.

Selman, Suriye konusunda şiddetin tekrarlanmasına engel olunması, ateşkes anlaşmalarının korunması ve ihtiyaç sahibi Suriyelilere insani yardımların ulaştırılması gerektiği bildirdi.

Selman, Afganistan'a da insani yardımların devamının zorunlu olduğunu, ülkenin güvenliği ve terör operasyonlarının çıkış yeri ya da teröristlerin merkezine dönüşmemesinin sağlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.