Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a müjde: '5 milyar doları günler içinde yatıracağız'

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed al-Jadaan yaptığı açıklamada "Mevduat yatırıma işlemi kısa zamanda gerçekleşecek. Biz ve Türkiye tarafından karar alındı. Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor ve mevduat günler içinde yatırılacak. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük bir iyileşme var ve Türkiye ile diğer ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirmek için can atıyoruz" diye konuştu.

Foreks'te yer alan habere göre Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü de 22 Kasım’da yaptığı açıklamada mevduat yatırılması konusunda iki ülke arasında nihai görüşmelerin yapılmakta olduğunu ifade etmişti.