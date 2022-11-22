Salman'dan Erdoğan'a can simidi: Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar geliyor

Seçimler yaklaşırken yurtdışından kaynak arayan AKP iktidarına Suudi Arabistan’dan can simidi uzatıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından buzların çözülmesiyle Haziran ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın baş başa görüşmelerinde gündeme gelen sermaye akışının ilk sinyali geldi.

Reuters’ın aktardığını habere göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) 5 milyar dolarlık depo hesabı açmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu duyurdu.

'Son görüşmeleri yapıyoruz'

Ajansın sorularını yanıtlayan Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye Merkez Bankası'yla 5 milyar ABD doları tutarında bir mevduat yapmak için son görüşmeleri yapıyoruz" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Azerbaycan Devlet Petrol Fonu da 1 Ocak 2022’de TCMB’de 1 milyar avroluk depo hesabı açmıştı.

20 milyar dolar geleceği iddia edilmişti

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre, Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan 20 milyar dolarlık finansman arayışında olduğu öne sürülmüştü.

Haberde, para girişi için Suudi Arabistan ile teknik düzeyde görüşmelerin devam ettiği bilgisi bir Hazine yetkilisi tarafından da teyit edilmişti.