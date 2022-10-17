Suudi Arabistan'dan Bartın'daki maden katliamı için taziye mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Bartın'daki maden faciası için yayımladığı taziye mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına en içten ve en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre Selman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimden patlamada hayatını kaybedenlere rahmet ve mağfiret etmesini, ailelerine sabır ve teselli vermesini, yaralılara acil şifalar ihsan etmesini, sizleri ve Türk halkını da her türlü kötülükten ve şerden korumasını niyaz ederim."