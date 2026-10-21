Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Şeybe petrol sahasındaki bir tesisi hedef alan insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

21 Ekim Çarşamba günü yaşanan olayda, İHA'nın engellenmesinin ardından düşen parçalar, petrol sahasında çalışan bir yüklenici firmaya ait araçta yangına neden oldu. Tesisin çevre sınırlarının dışında meydana gelen olayda iki kişi yaşamını yitirirken iki kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin Filipinler ve Nepal vatandaşı, yaralananların ise Pakistan ve Hindistan vatandaşı olduğu bildirildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, olayın petrol sahasının faaliyetlerini etkilemediğini belirtti.

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Bölgede yaşananlar

Şeybe petrol sahasına yönelik saldırı, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve havalimanlarını hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Yemen'deki Ensarullah ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar yeniden tırmanırken Suudi Arabistan'daki enerji altyapısı da Ensarullah misillemelerinin hedefi oluyor. Bu ayın başlarında ülkenin doğusundaki bir Aramco idari binasında da saldırı sonrası sınırlı çaplı yangın çıktığı bildirilmişti.

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