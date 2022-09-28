Suudi Arabistan’da 'kabine' değişikliği: Muhammed bin Selman Başbakan oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud yayımladığı kararname ile kabinede değişiklik yaparak, ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Başbakanlık görevine atadı.

Kral Selman, Savunma Bakanı Yardımcısı olan diğer oğlu Halid bin Selman'ı ise Savunma Bakanı olarak atadı.

Yusuf bin Abdullah bin Muhammed el-Bunyan ise Eğitim Bakanı olarak atandı.

Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Yatırım Bakanı Halid bin Abdülaziz el-Falih, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdülaziz ve Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Jadaan görevlerine devam edecek.