Kalın ve Nebati Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşleri, Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud ve Veliaht Prens Selman’a selamlarını iletti." denildi.

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve ayrıca bir dizi konuda ortak işbirliği ele alındı.

Görüşme Devlet Bakanları Dr. Musaed bin Muhammed Al-Aiban, Muhammed El-Şeyh ve Maliye Bakanı Muhammed El-Jadaan da katıldı.