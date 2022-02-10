Suudi Arabistan'da havalimanına drone saldırısı: 12 yaralı

Yemen'de Husilere yönelik saldırılara liderlik eden Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarındaki Abha Havalimanı'na drone ile saldırı düzenlendi. Suudi haber ajansı SPA saldırıda 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudilerin liderliğindeki Arap Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada saldırının Suudi hava savunma sistemlerince engellendiği belirtilirken, saldırının öğle saatlerinde Yemen'deki Husilerce düzenlendiği kaydedildi.

Koalisyon yetkililerinin açıklamasın yaralılar arasında yolcuların ve havalimanı çalışanlarının olduğu ve yaralanmaların çevreye saçılan şarapnel parçaları sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Biden Suudi Kralı'na destek sözü vermişti

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü Suudi Kralı Salman ile telefon görüşmesi yapmış, görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ikilinin "Husiler tarafından Suudi Arabistan'da sivilleri hedef alan İran destekli saldırılar"ın konuşulduğu, Biden'ın Suudi Kralı Salman'a saldırılara karşı ABD'nin desteğine devam edeceğinin altını çizdiği kaydedilmişti.

Suudi-BAE kuşatması nedeniyle milyonlarca Yemenli gıdaya erişemiyor

Yemen'de 2015 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın sürdürdüğü kuşatma nedeniyle 16 milyon insan yeterli gıdaya erişemezken ve milyonlarca kişiyse kıtlığın eşiğinde bulunuyor. Ülkeyi tamamen ambargo altına alan Suudi ve BAE güçleri Yemen'in gıda veya ilaç almasını engellemeye devam ediyor. BM verilerine göre Suudi ambargosu nedeniyle 24 milyon Yemenli insani yardıma muhtaç konumda. BM, Yemen'deki Suudi işgalinden doğan krizi modern zamanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor.