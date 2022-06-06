Suudi Arabistan, Yemen'e ait bir gemiye el koydu

Suudi Arabistan'ın akaryakıt taşıyan Yemen bandıralı bir ticari gemiye el koyduğu bildirildi. Yemen Petrol Şirketi, söz konusu geminin Birleşmiş Milletler ruhsatı taşıdığını ifade etti.

Yemen Petrol Şirketi Sözcüsü Essam el-Mutavakel tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Birleşmiş Milletler'in ruhsatlandırmasına rağmen 30 bin ton akaryakıt taşıyan "Viviana" adlı gemilerinin yasa dışı bir şekilde alıkonduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz yayınlamadı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Yemen'e ait "Force Power" isimli bir ticari gemi yine Suudi Arabistan tarafından alıkonulmuştu.