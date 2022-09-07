Suudi Arabistan Türkiye vatandaşlarına 'kapıda vize' verecek

Suudi Arabistan ülkeyi ziyaret etmek isteyen Türkiye vatandaşlarının bir kısmına kapıda vize alma imkanı sunmaya hazırlanıyor.

DHA'nın haberine göre ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türkiye vatandaşları, bu vizelerini en az bir kez kullanmış olma koşuluyla, kapıda vize alarak Suudi Arabistan’a giriş yapabilecekler.

Ülkeye varışlarda alınacak vize ücreti, sigorta dahil 128 dolar olacak.

Suudi Arabistan turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koyduğu 'turistik vize' ve 'kapıda vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, Amerikan - ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor.

Ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu şartı da aranıyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının yanı sıra turistik vize 1 yıllık olup tek seferde maksimum kalış süresi 90 gün olacak. Ülkeye varışlarda alınacak olan vize ücretinin sigorta dahil 128 dolar olacağı öğrenildi.