Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun göreve başladığını duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunun, Arap Birliğinin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi. Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin Arap Birliğindeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. (AA)