'Suudi Arabistan Rusya ile anlaşmaları bozmayacak'

Ortadoğu uzmanı Hossein Ruyoran, Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın taleplerine rağmen OPEC+ kapsamında Rusya ile petrol üretim anlaşmalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Hossein Ruyoran, Suudi Arabistan’ın ekonomisinin özellikleri nedeniyle ABD'nin isteklerinin yerine getirilmesinin Suudilerin yararına olmayacağını belirterek, “Şimdi soru şu: Suudi Arabistan'ın Rusya'dan ve OPEC + anlaşmasından uzaklaşması gerekiyor mu? Bence, Rusya'nın en büyük petrol üreticisi ülke olduğu düşünüldüğünde, Suudi Arabistan üretimi sadece çok sınırlı miktarlarda artırabilir, ancak Rusya ile yapılan anlaşmalardan geri çekilmeyecektir” dedi.

Krallığın geliri ve refahının doğrudan petrol fiyatları ve satışlarından elde edilen gelirle bağlantılı olduğundan, düşük petrol üretiminin Riyad'ın çıkarına olduğunu hatırlatan Ruyoran, “Muhammed bin Selman bunun çok iyi farkında. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın fiyatları varil başına 70-80 dolar seviyesine indirmesine gerek yok. Washington'un buna ihtiyacı var ama Riyad’ın yok” ifadelerini kullandı.